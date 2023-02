Deux scénarii pour adapter la France au réchauffement

Deux scénarii guideront l’adaptation de la France au réchauffement climatique : l’un à plus 2°C, le second à plus 4 °C. Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires les soumettra à consultation ce printemps, avant l’adoption, d’ici à la de cette année, d’une trajectoire d’adaptation à l’horizon 2100.