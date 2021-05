Deux promotions chez BWT France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer France Supprimer Valider Valider

La filiale du leader européen du traitement de l'eau vient d’annoncer les nominations de Raphaël Gallais et Laurent Daisne, respectivement promus directeur des opérations et directeur marché industrie de BWT France.

BWT France, l’une des plus importantes filiales du groupe Best Water Technology, leader européen du traitement de l’eau, basée à Saint-Denis (93) annonce la nomination de Raphaël Gallais en tant que nouveau directeur des opérations. Cette nouvelle prise de fonction fait suite au départ d'Alain Mulet, qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite après plus de 37 ans de carrière chez BWT France.

Laurent Daisne, BWT France - © Philippe STIRNWEISS Close Lightbox

Raphaël Gallais a fait une très grande partie de sa carrière chez BWT France. Entré en 1998, il a été successivement responsable export puis directeur des ventes internationales et enfin directeur marché industrie. Raphaël Gallais est remplacé dans ses anciennes fonctions par Laurent Daisne, « promu directeur de la division industrie de BWT France ». Précédemment, il occupait la fonction de responsable régional BWT Nord Normandie du marché Industrie.