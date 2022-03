Appels d'offres pour deux premiers projets de parcs éoliens flottants en Méditerranée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Eolien flottant Supprimer Méditerranée Supprimer Aude Supprimer Bouches-du-Rhône Supprimer Jean Castex Supprimer Barbara Pompili Supprimer Appel d'offres Supprimer Energie Supprimer Valider Valider

Le Premier ministre, Jean Castex et Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique ont lancé le 14 mars deux appels d'offres pour construire à l'horizon 2030 deux parcs éoliens flottants en mer Méditerranée : l'un à une vingtaine de kilomètres au large de Port-la-Nouvelle (Aude), l'autre à une vingtaine de kilomètres de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).

Jean Castex a lancé lundi 14 mars deux appels d'offres pour construire à l'horizon 2030 deux parcs éoliens flottants en mer Méditerranée, qui pourraient alors alimenter en électricité un million de personnes, suivant l'objectif fixé par Emmanuel Macron de 50 parcs d'ici à 2050.

Un parc sera implanté à une vingtaine de kilomètres au large de Port-la-Nouvelle (Aude), où s'est rendu lundi le Premier ministre avec Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.

Un autre devrait voir le jour également à une vingtaine de kilomètres de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), "sous réserve des résultats des dernières études environnementales", a précisé M. Castex.

Port-la-Nouvelle, figure de proue de la transition énergétique

Le choix de Port-la-nouvelle pour annoncer le lancement de la procédure de mise en concurrence pour deux parcs commerciaux d’éoliennes flottantes en Méditerranée de 250 MW chacun n’est pas le fruit du hasard. La plate-forme sert en effet de cadre à l’assemblage des mâts et des turbines de deux fermes pilotes d’éolien flottant : Eoliennes flottantes du golfe du Lion (EFGL) portée pat Ocean Winds (Engie et EDP Renewable) et la Banque des Territoires ; EolMed portée par Qair avec EolMed. D’ici 2023, le littoral occitan va en effet accueillir deux fermes pilotes sur les quatre programmées en France.

Propriétaire de la plate-forme portuaire via une Société d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP) dont elle détient 34 % du capital, la Région Occitanie investit dans l’adaptation de ses infrastructures pour en faire « une figure de proue de la transition énergétique ». « L’ambition est de positionner Port-la-Nouvelle comme un hub de la logistique pour l’éolien en mer flottant », a rappelé Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie. Outre l’aménagement d’un nouveau bassin portuaire de 100 hectares avec la construction et le prolongement de 3,6 kilomètres de digues, en vue d’accueillir des navires jusqu’à 225 mètres de long, les travaux doivent permettre l’aménagement d’un quai dédié à l’éolien flottant en mer de 250 mètres. Sur une zone dédiée seront assemblés dès 2022 les premiers flotteurs des fermes pilotes. Un engagement reconnu par le Premier ministre qui a annoncé une aide de 32 M€ au titre du plan de relance, pour contribuer au financement de la première phase des travaux d’extension du port. Christiane Wanaverbecq, bureau de Marseille du Moniteur

Selon ces appels d'offres, qui seront attribués en 2023, chaque ensemble comprendra une vingtaine d'éoliennes, pour une production de 250 MW chacun. Et "chaque parc pourra être étendu dans un deuxième temps pour atteindre 750 mégawatts et couvrir 10% de la consommation des régions Occitanie et PACA", a ajouté le Premier ministre.

Ces parcs constituent une première en Méditerranée alors que sept projets sont dans les tuyaux, à des degrés divers d'avancement, en Atlantique ou en mer du Nord.

Un tout premier parc, face à Saint-Nazaire, doit commencer à produire mi-mai, pour une mise en service générale fin 2022, 10 ans après son attribution au consortium EDF-Enbridge, et plus de 30 ans après l'ouverture d'un premier parc au Danemark.

Accusant dans l'éolien en mer un retard certain par rapport à ses voisins, la France veut accélérer, avec l'objectif de "construire 50 parcs éoliens en mer d'ici à 2050", soit 40 gigawatts (GW) de capacités totales, a rappelé M. Castex, ce qui devrait représenter "20% de la consommation d'électricité en France".

Pour tenir cet objectif, le gouvernement a aussi annoncé lundi l'attribution de 2 GW de projets chaque année à partir de 2024. Ce qui ferait de l'éolien offshore "la deuxième source d'électricité en France après le nucléaire", selon M. Castex.

La technologie flottante, encore immature, n'a encore jamais été utilisée pour un parc commercial en France. Mais un premier appel d'offre a déjà été lancé en 2021 pour un parc en Bretagne. Le flottant constitue une "très grande force" car il "peut être installé loin des côtes, lorsque les fonds sont profonds", comme en Méditerranée, a fait valoir le Premier ministre.

M. Castex a souhaité que la France devienne "une nation clé" pour cette technique, en structurant toute une filière pour construire les "flotteurs" des éoliennes. Deux appels à manifestation d'intérêt, dotés au total de 300 millions d'euros, seront lancés en mars auprès des ports et des industriels, a indiqué M. Castex.