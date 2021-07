Deux premiers chantiers d'ampleur pour GCC Equipements publics

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée GCC Supprimer Yvelines Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Créée en fin d’année 2020 afin de conforter la position de GCC sur le secteur des marchés publics, l’agence Équipements Publics vient de remporter deux chantiers emblématiques : la création du Campus d’Innovation Mines ParisTech à Versailles (78) et le Centre de Ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Châtenay Malabry (92).



Mines ParisTech : un bâtiment emblématique pour la recherche

Campus de Mines ParrisTech à Versailles - © Celnikier & Grabli Architectes

Situé sur la commune de Versailles, au coeur de la ZAC Satory Ouest, le Campus d’innovation Mines ParisTech a pour objectif de regrouper sur un même site les centres de recherche de l’École Mines ParisTech (Centre des Matériaux – CMAT), le Centre d’efficacité Énergétique des Systèmes (CES) et une antenne du Centre de Robotique (CAOR).

S’étendant sur 15 000 m², ce projet comporte une dimension environnementale forte et s’intègre dans un processus d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment et de la réduction carbone, E+C-.

L’un des enjeux de ce chantier, auquel GCC Equipements publics et son pôle d’experts ont su répondre, est de permettre un fonctionnement optimal des laboratoires de recherche malgré leur proximité. Celle-ci implique, en effet, de travailler sur chacun des espaces mais aussi sur leur interaction. GCC a proposé des solutions techniques adaptées qui répondent aux différentes contraintes : acoustiques, thermiques, de nuisances sonores, de vibrations, de rayonnements électromagnétiques… et garantissent un fonctionnement permanent des activités.

GCC a par ailleurs préconisé l’utilisation de différents matériaux, en adéquation avec les usages des différents espaces, jouant ainsi subtilement avec le béton, le bois, le verre la brique.

GCC a aussi travaillé sur la fluidité des parcours qui permet ainsi une grande interaction entre les 1 000 personnes que ce campus pourra accueillir.

Fiche technique • Mandataire du Groupement et EG : GCC Agence Equipements Publics - Architecture : - Celnikier & Grabli Architectes - Etudes de structures, fondations : BETOM - Etudes de VRD : BERIM - Études de fluides : BG Ingénieurs Conseils - Économie de Construction : AE75 - Ordonnancement Pilotage et Coordination : AXL - Ingénierie acoustique, vibratoire et électromagnétique : AVLS - Etudes Environnementales : CAP TERRE - Paysagiste : MC Paysages - Cuisiniste / Restauration : ARWYTEC - Maintenance multi technique : CRAM - Pyrotechnie : CESP

CREPS de Châtenay Malabry : un projet qui fait appel à une grande diversité de compétences et d’expertises

Pavillon du Creps de Châtenay-Malabry - © GCC

Le Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) Ile-de-France situé à Châtenay-Malabry s’étend sur près de 17 hectares. Il est à la fois site sportif, salle de sport avec des équipements extérieurs, structure d’hébergement, de restauration et lieu de formation.

Le CREPS francilien offre la particularité d’être composé d’un patrimoine immobilier important, parmi lequel figurent des bâtiments du XIXème siècle, inscrits aux Monuments historiques (notamment la Roseraie et le Pavillon).

Le développement du CREPS, initié par IDF Construction Durable, s’inscrit de plus dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 et de l’accueil des délégations sportives.

Le chantier, remporté par GCC, comprend :

- La reconfiguration du site,

- La création d’équipements sportifs,

- La création d’espaces de restaurations,

- La création de 8 logements pour les équipes de direction du site,

- La réhabilitation de la Roseraie et du Pavillon.

Les travaux devront par ailleurs se faire en site occupé puisque le CREPS continuera de fonctionner durant toute la durée des opérations.