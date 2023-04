Deux panneaux de toiture tout-en-un pour ERP

Répondant aux exigences réglementaires en matière de sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP), les deux nouveaux panneaux sandwich chevronnés Usystem Roof DS FR 30 HD et Usystem Roof DS Acoustic HD associent polyuréthane et laine de roche. De largeur 120 cm et de longueur de 2 à 8 m, disposant chacun de quatre chevrons, ils sont adaptés aux grandes portées et présentent les mêmes performances thermiques (R de 5,45 à 8,70 m².K/W) et feu (REI30).

La version FR 30 HD est proposée en quatre finitions intérieures : plaque de plâtre hydrofuge ou médium ignifuge brut, laqué blanc ou teinté noir. La version Acoustic HD, à sous-face perforée absorbant les bruits, est déclinée en cinq finitions : panneau en laine de bois phono-absorbant de 25 mm d’épaisseur, panneau médium 12 mm blanc ou noir perforé en dix motifs au choix, ou plaque de plâtre 12,5 mm perforée pour une finition sans joint.