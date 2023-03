Deux nouveaux kits gain de place chez Valentin

Fabriqués en France, ces deux nouveaux kits de Valentin, incluant tubulure de raccordement et siphon en ABS chromé, se déclinent en version design et en version rétro. Avec un siphon déporté et une hauteur d’encombrement de seulement 39,5 mm, ils libèrent assez de place sous le lavabo pour faciliter l’installation de rangements ou le passage d’un fauteuil roulant.

Le premier kit (Tubulure et siphon gain de place design 6088) offre une garde d’eau de 50 mm et un débit de 42 l/min. Son siphon s’adapte en hauteur de 50 à 120 mm. Le second kit (Tubulure et siphon gain de place rétro 6089) affiche une garde d’eau de 60 mm et un débit de 46 l/min. Son siphon s’adapte en hauteur de 36 à 100 mm. La sortie est de diamètre 32 mm pour les deux modèles.