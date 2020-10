Deux nouveaux accessoires Ubbink pour la protection des toitures

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Artisan toiture Supprimer Toiture Supprimer UBBINK Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste de l’enveloppe du bâtiment enrichit sa gamme d’accessoires de toiture avec un pare-feuilles et des pics anti-volatiles.

Ces deux nouveaux produits Ubbink sont spécialement destinés aux artisans qui recherchent des produits faciles à installer, économiques et durables. Le pare-feuilles, adaptable sur la majorité des gouttières (demi-ronde 25 cm ou 33 cm, nantaise et havraise), garantit l’évacuation optimale des eaux pluviales en empêchant l’accumulation de feuilles, branches ou débris. Il est disponible en 3 coloris, gris clair, brun et beige.

Les pics anti-volatiles, qui éloignent les oiseaux sans les blesser, évitent la dégradation des matériaux, les nuisances sonores et la prolifération de germes. Ils protègent les points singuliers du bâtiment : rebords de fenêtres, garde-corps, relevés de toit plat, etc. Universels, résistants aux conditions climatiques extrêmes, ils se fixent facilement sur tous types de supports (pierre, bois, zinc, béton) par collage, vissage ou clouage.