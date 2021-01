Deux millions d’euros pour la police et la gendarmerie de l’Isère

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Isère Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les forces de l’ordre bénéficieront d’un financement de l’ordre de 2 M€ en Isère.

Le ministère de l'Intérieur s'est engagé dans des opérations de rénovation et de modernisation des commissariats de police et des brigades de gendarmerie dans le département de l’Isère. L’objectif est d'améliorer les conditions de travail des forces de l’ordre. Dans le cadre du plan France Relance, le département va bénéficier d’une aide de 2 091 600 € pour financer les projets de réhabilitation et d’entretien du commissariat de Vienne et de la gendarmerie de Grenoble.

Les opérations réalisées au niveau de la caserne de gendarmerie Offner consistent à rénover la chaufferie des 9 bâtiments principaux de l’avenue Léon Blum à Grenoble. Des générateurs ECS (Eau Chaude Sanitaire) remplaceront ainsi les 9 chaudières existantes. Le projet prévoit en outre l’installation de 20 bornes électriques. L’isolation des murs extérieurs et des toitures terrasses est prévue pour la mise aux normes et la sécurisation du commissariat de police de Vienne. Les fenêtres auront un double vitrage et des volets roulants seront également installés. Les travaux devraient débuter dans les prochains mois.