Deux jeunes pousses installent le vivant dans le bâti

L’un vise les espaces publics et les murs extérieurs, l’autre l’intérieur des hôtels et restaurants. Au hasard d’une déambulation dans les allées du salon Jardins, jardin, qui se déroule jusqu’au 12 juin aux Tuileries, LeMoniteur.fr s’est arrêté sur les stands de deux innovateurs, tisseurs de liens entre le bâti et le végétal.