Deux impressions Zolpan pour chantiers de grandes surfaces

Faciles et rapides à appliquer, les peintures d'impression Cofa Prim et Zolprim Express de Zolpan sont conçues pour faciliter les chantiers avec des grandes surfaces à peindre.

L’impression opacifiante Cofa Prim est formulée à base de résines alkydes en face aqueuse. Elle régularise les imperfections du support et les différences d’absorption pour une finition uniforme. Elle offre une très bonne opacité et blancheur sur les murs et plafonds, en travaux courants, en neuf ou en rénovation. Produit Ecolabel, elle est adaptée pour les chantiers en locaux occupés ou à réintégration rapide, privés ou publics, et dans tous les secteurs sensibles à la qualité de l’air, comme ceux de la santé ou de l’enseignement. Elle se combine aux peintures de finitions Evolution et Proalkyd.

L’impression solvantée Zolprim Express, à séchage rapide, est spécialement adaptée aux fonds difficiles. Elle prépare le support à l’application de la peinture et facilite le travail de préparation des peintres sur des supports instables tels que des murs poreux ou érodés. Son séchage rapide en 5 heures permet d’appliquer l’impression et la finition dans la même journée. Régulatrice d’absorption, elle évite les phénomènes de nuançage des finitions et s’adapte aux murs et plafonds. Comme Cofa Prim, elle est compatible avec les peintures Evolution et Proalkyd.