Deux figures historiques du négoce nous ont quittés

A 99 ans, Henri Coisne est décédé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2022. Il avait fondé en 1969 Sonepar, devenu un géant du négoce de matériel électrique. Engagé dans l’Armée de l’air de 1944 à 1962, il crée le groupe à partir de l’acquisition, en 1969, du Comptoir d’électricité franco-belge. Sa fille, Marie-Christine Coisne-Roquette, est toujours présidente de l’entreprise.

Deux nuits plus tôt, décédait Charles-Jacques Doras, âgé de 101 ans. Fils du fondateur de l’enseigne Gaston Doras, il avait repris la petite affaire familiale en 1948. Elle ne comptait alors qu’un point de vente. Il modernise l’activité, acquérant le premier Fenwick en Europe, et développe à partir des années 70 le réseau en Bourgogne et Franche-Comté, où l’enseigne, désormais dans l’orbite du Groupe Samse, est devenue incontournable.