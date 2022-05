Deux contrats éoliens en Allemagne pour Eiffage Métal

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Eolien offshore Supprimer Allemagne Supprimer Industrie Supprimer Eiffage Supprimer Eiffage contrats Supprimer Valider Valider

La filiale belge d’Eiffage Métal, Smulders a été choisie par Ørsted, numéro un mondial de l’éolien offshore la fabrication des structures secondaires en acier des fondations monopieux des parcs éoliens offshore Gode Wind 3 et Borkum Riffgrund 3 en Allemagne.

Dans le cadre d'une coopération pour le développement de la technologie de fondations monopieux sans pièce de transition (TP-less foundation), Ørsted, numéro un mondial de l’éolien offshore, a choisi Smulders, filiale belge d'Eiffage Métal pour la fabrication des structures secondaires des fondations des 23 éoliennes et de la sous-station offshore de Gode Wind 3 ainsi que de celles des fondations des 83 éoliennes du parc offshore Borkum Riffgrund 3, en Allemagne.

Smulders fournira notamment les structures d’accostage, les échelles extérieures, les plateformes internes suspendues et les cages d’anode servant à la protection contre la corrosion.

Ces équipements seront majoritairement fabriqués par l’usine polonaise de Smulders avant d’être transportés vers la côte où ils seront assemblés et le système électrique installé. Leur production débutera en mai 2022 et durera jusqu’au premier trimestre 2023.

Le parc éolien offshore Borkum Riffgrund 3, situé dans la mer du Nord allemande, aura une capacité totale de 913 MW et devrait être mis en service en 2025. Le parc Gode Wind 3, également au large de la côte allemande, aura une capacité totale de 253 MW et devrait être mis en service en 2024. Une fois achevés, ces parcs éoliens produiront chaque année l’équivalent de la consommation d’environ 1,2 million foyers en Allemagne.