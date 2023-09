Deux collèges pour Bouygues Construction dans l'Essonne

2 collèges à Wissous (9152m²) et Gif-sur-Yvette (9397m²)

Maîtrise d’Ouvrage: Département de l’Essonne (91)

Equipe: Mandataire: Bouygues Bâtiment IdF



Architecte Wissous: ARCHIPENTE (Christian Pupier, Christophe Lauer, Lucie Thamas)/

Architecte Gif/Yvette: TOA

Paysage : Bureau d’étude de Gally

BE TCE Wissous: TPFI ; BE TCE Gif/Yvette: INCET ; BE structure bois: Sodeba-Ginko ; BE Environnement : Inddigo ; Cuisine : ATEC ; Acoustique : dB Silence

Fondations : Franki Fondation

Exploitation maintenance : Dalkia

Montant des travaux HT: Wissous: 28,032M€ + Gif/Yvette: 30,013M€ – MPGP: 72,93M€