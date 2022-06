Destinations : les PLU sont-ils bien outillés pour favoriser et encadrer les nouveaux usages ?

Après le développement exponentiel des locations meublées touristiques des plates-formes type Airbnb et face à l'apparition de nouveaux usages dans la ville, tels que les « dark kitchens » et les « dark stores », la logistique du « dernier kilomètre », ou encore le « coliving » et le « coworking », la question peut se poser de savoir si le régime des destinations ne serait pas déjà en partie obsolète. Ce régime juridique, qui a fait l'objet d'une réforme en 2015 et commence seulement à prendre son essor dans les plans locaux d'urbanisme (PLU), notamment bioclimatiques, va également devoir s'adapter aux usages qui ne manqueront pas d'émerger avec les nouvelles manières de vivre la ville.