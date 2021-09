Désir, la nouvelle piste cyclable entre Breuschwickersheim et Achenheim

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Opération de construction Supprimer Valider Valider

Une liaison cyclable baptisée Désir reliera les villes de Breuschwickersheim et d’Achenheim.

L’Eurométropole de Strasbourg aménage actuellement une nouvelle piste cyclable, nommée « Désir », entre les villes de Breuschwickersheim et d’Achenheim (Bas-Rhin). Il s’agit d’une voie verte de 900 m de long et 4 m de large, accolée à l’ancienne route départementale M45. Elle reliera la route de Strasbourg à la piste du canal de la Bruche. Elle permettra, entre autres, de desservir le collège Paul-Wernert, le supermarché et la banque d’Achenheim. Par ailleurs, une autre piste cyclable en provenance de la commune d’Ittenheim (Bas-Rhin) y sera raccordée, au niveau du croisement de la route des Vignes et de la route d’Ittenheim.

La création de la voie cyclable Désir a nécessité un investissement de 600 k€. Le projet fait partie des opérations prévues par l’Eurométropole de Strasbourg entre 2021 et 2022, conformément à la première étape de son plan vélo.

Rappelons que les travaux préparatoires à la réalisation de cette liaison cyclable ont débuté le lundi 1er mars 2021.