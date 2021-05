Design et matière sur le podium des produits remarquables de la salle de bains 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Accessoires de salle de bains Supprimer Design Supprimer France Supprimer Vie du BTP Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

L'Association française des industriels de la salle de bains a remis ce jeudi 20 mai les prix de son palmarès 2021 des produits remarquables.

Burgbad (photo principale) sort grand gagnant de l'édition 2021 des Produits remarquables 2021, trophée organisé par l'Afisb et remis en distanciel ce jeudi 20 mai. Sa gamme Lavo 2.0, au design fédérateur, marie des angles ronds et des teintes nobles, entre bois et pastel.

L'argent revient à Royal Midas, de Keuco. Cette douche de tête, en applique, associe une fonction lumineuse avec variateur d'intensité. L'utilisateur peut actionner les deux fonctions ensemble, ou chacune séparément.

Le bronze a été décerné à Twistflush, de Villeroy & Boch. Ces toilettes à cuve intérieure conique et lisse proposent un siphon oblique, sans effet amplifié. La chasse est silencieuse, et le nombre de chasses est limité.

Une mention spéciale a été remise à Foudre, de Sanijura. Ce meuble de salle de bains associe bois massif et céramique fine, avec un tiroir laqué et un intérieur en hêtre naturel. Le meuble ajouré et le miroir soleil complètent l'ensemble.

Au palmarès figurent également :

- Hatha, de Finimetal, en catégorie Radiateurs design;

- Brive Aérobloc, de Jacob Delafon, en catégorie Douche;

- Infinie, de Sanijura, en catégorie Meuble - solution multifonctionnelle;

- White Tulip, de Duravit, en catégorie Gamme complète;

- Black Spirit, de Delabie, en catégorie Collectivité;

- Backstage, de CVL, en catégorie Luminaire;

- Duofix, de Geberit, en catégorie Composant et accessoire;

- Linéo, d'Atlantic, en catégorie ECS.