Descours & Cabaud opte pour une gouvernance bicéphale

Le distributeur lyonnais vient de réaliser le meilleur exercice de son histoire avec un chiffre d’affaires de 4,6 Md€, en hausse de 18 % par rapport à 2019. Et il annonce les nominations de William de Pinieux au poste de pdg et de Philippe Massonneau à celui de dg.

Descours & Cabaud a réalisé une excellente année 2021. Lors de son unique conférence de presse annuelle qui s’est tenue le 5 juillet 2022, le négociant en fournitures pour le bâtiment et l’industrie a indiqué avoir réalisé, l’an dernier, 4,6 Md€ de chiffre d’affaires. Comparé à 2019, la hausse est de 18 %. Avec ses 418 points de vente sur 720, la contribution de la France sur le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 65 % soit environ 3 Md€. Un résultat en progression de 11,10 % par rapport à 2019.

Bond du résultat courant avant impôt

Dans le détail et au niveau mondial, l’activité construction avec l’enseigne Prolians a généré 2,4 Md€ ; le segment industrie avec le réseau Dexis 1,3 Md€ et le secteur des métiers de l’eau et du paysage avec Hydralians 236 M€. Côté finance, les ratios restent excellents. «Le résultat courant avant impôt a bondi de plus de 120 % pour s’établir à 316 M€.

Un membre de la famille à la tête

Le groupe Lyonnais, membre du club des Hénokiens (association internationale des entreprises familiales et bicentenaires), a par ailleurs annoncé un changement de gouvernance. William de Pinieux, jusqu’alors président du conseil de surveillance, vient d’être nommé président directeur général. Quant à Philippe Massonneau, président du directoire depuis deux ans tout juste, s’installe au poste directeur général. Un changement de taille puisque depuis sept ans Descours & Cabaud fonctionnait avec deux conseils : l’un de surveillance et l’autre du directoire. La nomination de William de Pinieux marque aussi le retour d’un descendant des familles fondatrices à la direction du groupe, « ce qui n’était plus le cas depuis 2015 ». Un moyen de faire face à une conjoncture sur le second semestre 2022 annoncé comme complexe.