Descours & Cabaud développe ses marques propres

Le groupe lance une nouvelle marque, dédiée aux produits de la construction.

« Your safety, your performance » : c’est la promesse d’Opsial, la marque propre de Descours & Cabaud pour l’univers des EPI. Elle poursuit son chemin, de même que Flowdians, marque spécialisée dans les métiers de l’eau et du paysage (équipements et accessoires de piscine, arrosage, brumisation…), distribuée dans les 70 agences Hydralians. 4MP, présente dans l’ensemble des points de vente Dexis en Europe, accompagne les besoins des clients de l’industrie. Ces trois marques propres existantes de Descours & Cabaud sont rejointes par une nouvelle venue, Xhander. Cette MDD, tournée vers les métiers de la construction, couvre 1 800 références, dont certaines étaient jusqu’à présent dans l’orbite d’Opsial : outillage, quincaillerie du bâtiment, plomberie-chauffage-sanitaire et aménagements extérieurs.