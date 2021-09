Désamiantage : les premières règles techniques voient le jour

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Amiante Supprimer Règles Techniques Supprimer Technique Supprimer France Supprimer Valider Valider

A l’initiative de deux organisations professionnelles du désamiantage, le Syrta et le Seddre, une collection de 14 règles techniques vise à diffuser les bonnes pratiques pour faire monter les entreprises en compétence.

Elles seront dévoilées le 7 septembre à l’occasion du salon des professionnels de l’amiante : les premières règles techniques dédiées au retrait de l’amiante (sous-section 3) sont le fruit d’un travail commun des deux principales organisations du secteur, le Syndicat du retrait et du traitement de l'amiante et des autres polluants (Syrta) et le Syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage (Seddre), affilié à la FFB. La démarche est également soutenue par le ministère du Logement au travers du Plan de recherche et développement amiante, le PRDA.

Harmoniser les pratiques

« Si la réglementation amiante descend en profondeur sur les moyens à mettre en œuvre, notamment sur les équipements de protection individuelle et les protections collectives, il n’existait pas de documents généraux fondés sur les bonnes pratiques des entreprises de retrait et validés par les parties prenantes, rappelle Thomas Lesser, maître d’œuvre amiante et pilote du projet pour le Syrta. Ces règles techniques doivent contribuer à harmoniser les pratiques : elles ont vocation à devenir les règles de l’art de la profession. »

