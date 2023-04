Des volets Ehret pour des occupants en culotte courte

Le complexe de crèche et école maternelle de Betzigau, en Bavière, est équipé de volets coulissants Ehret de modèle Cadrotex, pour garantir le confort thermique à l'intérieur de l'établissement. Les 41 vantaux installés sont composés de cadres en aluminium extrudé (SN75) et de toiles solaires exclusives Soltis Perform 92* de haute qualité, qui offrent une protection efficace contre les rayons UV nocifs et bloquent jusqu'à 97% de la chaleur rayonnante.

Vue intérieure du complexe de Betzigau, par JAKOB architekt beratender ingenieur PartGmbB

Ces volets sont motorisés pour une ouverture et une fermeture synchronisées, permettant une automatisation complète de la gestion des protections solaires. Des capteurs de vent et de soleil et une horloge assurent un contrôle précis des apports lumineux extérieurs. La technologie télescopique des volets coulissants permet également un encombrement minimal sur les terrasses, offrant ainsi un espace de jeu sûr et spacieux pour les enfants.

Conçu par le cabinet Jakob Architekt Beratender Ingenieur PartGmbB, le bâtiment comprend trois étages et dispose de vastes terrasses sur les toits du premier et deuxième étage, transformées en aires de jeux pour les enfants. Le design moderne de la façade a été pensé pour s'intégrer dans le paysage rural alentour.