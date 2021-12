Des vidages 100 % noirs chez Valentin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Vidage Supprimer Accessoires de salle de bains Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer VALENTIN Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste des équipements sanitaires enrichit sa gamme de vidages noirs Factory Line avec un nouvel équipement pour la baignoire.

Déjà composée de bondes, siphons et vidages 100 % noirs pour les douches et lavabos, la gamme Factory Line de Valentin dispose désormais d’un ensemble complet pour baignoire : un vidage avec volant (diam. 110 mm) et clapet (diam. 72,5 mm) en métal noir mat, avec un câble en deux longueurs au choix (65 cm ou 100 cm pour les baignoires profondes). L’ensemble est disponible en kit ou en pièces détachées.

Au-delà de son esthétique, le vidage de baignoire est doté de la technologie Fit Express, avec une sortie orientable à 360° et un joint double autofix (maintenu pendant le montage, il simplifie la mise en œuvre par une seule personne). Il garantit un débit de 51 l/minute et un encombrement maximal de 125 mm sous la baignoire. Le câble, qui actionne l’ouverture et la fermeture, a été testé à un million de manœuvres. Un bouchon de vidange facilite le nettoyage de l’évacuation.

Au style élégant, rétro et industriel, la collection complète Factory Line permet d’harmoniser totalement une salle de bain, une suite ou une chambre d’hôtel, notamment lorsque les autres équipements (robinetterie, colonne de douche, vasque, receveur, etc.) sont de couleur noire.