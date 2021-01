Des travaux de sauvegarde au théâtre du château de La Roche-Guyon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux sur existant Supprimer Valider Valider

À l’état de ruine, le théâtre du château de la Roche-Guyon fait actuellement l’objet de travaux en vue de sa préservation.

La première tranche des travaux de sauvegarde de la salle de théâtre au sous-sol du château de La Roche-Guyon (Val d’Oise) vient d’être lancée le 14 janvier 2021. Selon les éclaircissements de Marie Laure Atger, la directrice du monument, « il y a plusieurs priorités. Nous allons d'abord faire en sorte qu'il n'y ait plus d'infiltrations d'eau à l'intérieur, puis nous allons rouvrir ce qu'on peut afin que le lieu soit davantage ventilé et apporter plus de lumière ». Ces travaux visent à « évacuer tous les morceaux de bois contaminés [par les coniophore des caves, un champignon qui mange le bois] et créer des conditions climatiques de manière à ce que l'infestation cesse », rajoute-t-elle. Ceux-ci devraient s’étaler dans un délai de quatre à six mois.

Le département du Val-d’Oise, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et le conseil régional d'Ile-de-France ont mobilisé 108 k€ pour démarrer la restauration. À ce financement s’ajoutent 100 k€, inscrits dans les subventions du Loto du patrimoine. Par ailleurs, un appel aux dons est lancé pour appuyer la réalisation de ce projet estimé à 1,3 M€.