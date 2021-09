Roquebillière : une nouvelle passerelle surplombant la rivière Vésubie relie les routes 69 et 2565

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Pont Supprimer Valider Valider

La traversée de la Vésubie, au sud de Roquebillière, pour passer de la route 69 à la 2565, est possible depuis mi-août 2021. Une nouvelle passerelle a notamment été construite.

La Métropole Nice Côte d’Azur a construit une passerelle à Roquebillière (Alpes-Maritimes). Depuis le 15 août 2021, le nouvel ouvrage permet aux piétons et aux véhicules de service et d'entretien (moins de 3,5 tonnes) de traverser la rivière Vésubie au sud de la commune et de passer de la route 69 à la route 2565. Il mesure soixante-dix mètres de long et environ trois mètres de large.

La collectivité métropolitaine a engagé les travaux de construction de la rampe d’accès et de la passerelle piétonne en avril 2021. Les finitions esthétiques sont prévues pour septembre 2021. Notons qu’un budget de 1,8 M€ est investi dans ce projet.