Des travaux de réhabilitation pour le moulin et station de pompage du Faget

Le moulin et station de pompage du Faget a bénéficié d’une dotation de 300 k€ de la part de la Mission Bern.

Pierre Lebrun prévoyait de restaurer le moulin et station de pompage du Faget (Haute-Garonne), une propriété qu’il a achetée en 2017. Il a, en ce sens, déposé une demande de subvention pour le financement de son projet. La Mission Bern lui a accordé une dotation de 300 k€ dans le cadre de la Mission Patrimoine. Des soutiens financiers provenant du Département et de l’Union européenne sont également attendus.

Les murs qui s’effondraient ont été déjà consolidés avec les conseils de l’Entreprise Coustel Frères à Faget. Cette dernière reprendra tout le chantier en mars pour une durée estimée à 9 mois. Les travaux, d’un coût total de 430 k€, englobent la pose d’une couverture et d’une nouvelle charpente, la reprise du sol et des menuiseries, et l’aménagement du réservoir en salle d’exposition. L’objectif est de reconstruire le bâtiment à l’identique.

À terme, Pierre Lebrun entend créer un lieu d’expositions pour les artistes. Le site réhabilité accueillera aussi des ateliers pour apprendre à produire du miel ou donner des cours de langue des signes. Il abritera également un laboratoire d’apiculture et un magasin de miel et produits dérivés. L’ouverture du bâtiment restauré est prévue pour septembre 2022, lors des Journées du patrimoine.