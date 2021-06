Des travaux de réhabilitation pour le groupe scolaire Victor-Duruy à Biarritz

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La Ville de Biarritz réalisera cet été une opération de réhabilitation dans l’école Victor-Duruy.

De juillet 2021 à l’été 2022, le groupe scolaire Victor-Duruy, situé avenue Kennedy à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), va bénéficier de travaux de réorganisation et de réhabilitation. Ce projet s’inscrit dans le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) dans les écoles.

En pratique, il prévoit une réorganisation interne des différents usages des locaux. L’objectif est de permettre un fonctionnement optimisé. La rénovation du bâtiment principal de l’école élémentaire est également prévue. Cette opération consistera à remplacer les menuiseries intérieures et extérieures, mais aussi les plafonds et les revêtements de sol.

En outre, les logements de fonction situés au premier étage feront l’objet d’un réaménagement. Ils accueilleront, à terme, deux nouvelles classes, une salle des maîtres, un bureau et un lieu de stockage de matériel. L’accès à la cour haute sera également facilité grâce à la création d’une passerelle.

Au rez-de-chaussée, deux autres classes seront aménagées, ainsi qu’un grand espace pour l’accueil périscolaire et la bibliothèque. S’y ajouteront la création de deux préaux, l’un dans la cour basse et l’autre dans la cour haute, et l’installation d’une aire de jeux.

Enfin, l’enceinte du groupe scolaire sera rénovée pour répondre aux exigences du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). Elle sera donc équipée d’alarmes PPMS, de kits de secours PPMS, ainsi que de dispositifs de repérage et de communication.

Un budget prévisionnel de 2,8 M€ a été alloué à l’ensemble de ces aménagements.