Des rénovations à engager pour lutter contre la précarité énergétique

12 millions de personnes éprouvent déjà des difficultés à se chauffer correctement en hiver ou se ruinent pour le faire. Les conséquences de la récente guerre en Ukraine risquent d'aggraver encore un peu plus cette situation. Ces facteurs sociaux et économiques se conjuguent également avec la mauvaise qualité thermique des 4,8 millions de passoires énergétique que compte notre parc résidentiel. L'amélioration des performances thermiques du logement reste le meilleur moyen pour lutter contre la précarité énergétique de façon durable et écologique. Mais cette amélioration coûte cher et implique un engagement politique fort.