Des receveurs de douche Acquabella évoquant la force de l’eau

Spécialisé dans les solutions haut de gamme pour l’aménagement de la salle de bains, Acquabella a présenté ses dernières collections sur le salon Idéobain. Parmi elles, ses quatre nouveaux receveurs de douche se caractérisent par leurs finitions irrégulières, imitant la texture de la roche, le sable et le bord de mer. Tous sont proposés en formats rectangulaires, en quatre largeurs de 70 à 100 cm et six longueurs de 100 à 200 cm.

Le receveur Unic Slate, imitation ardoise, inspiré du mouvement néo Art Déco se distingue par ses formes géométriques, un arc en pente douce et une grille proposée en trois modèles de style art déco. Le modèle Halo Slate offre une surface micro texturée, telle du sable, encadrée par un cadre rectiligne et une grille allongée.

© Acquabella Unic Slate et Halo Slate

Le receveur minimaliste Areia Slate Evo, avec sa surface se nuançant progressivement jusqu’à la grille, évoque une surface de roche érodée par la mer. Enfin, le receveur Natur Wave dévoile un dessin de vagues concentriques irrégulières, pouvant évoquer les ondulations du sable en bord de plage, qui viennent encercler une grille d’évacuation de forme asymétrique.