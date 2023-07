Des modules innovants pour la nouvelle pompe à chaleur air/eau de Bosch

Conçue pour les maisons individuelles, cette nouvelle PAC air/eau a fait l’objet d’une étude R&D approfondie. Elle fonctionne au fluide naturel R290 (propane), qui réduit l’empreinte carbone (200 fois moindre que le R32) tout en offrant des performances élevées. Elle combine aussi confort thermique et confort acoustique, pouvant atteindre une température de départ d’eau de 75°C avec une puissance sonore très basse de 42 dB(A).

La PAC Compress 5800 AW affiche aussi d’autres atouts : un design blanc et grisé aux bords arrondis, une nouvelle interface tactile en couleurs, une totale connectivité grâce à la compatibilité avec les thermostats sans fil, des accessoires intégrés pour une installation simple et rapide, ainsi qu’une nouvelle unité intérieure exclusive.

Murale, colonne ou colonne tampon

Trois solutions d’unités intérieures sont proposées pour répondre aux différents besoins. La première, murale ultra-compacte telle une chaudière, peut être installée avec un ballon ECS ou servir au chauffage seul. La deuxième, colonne double service compacte, intègre un ballon ECS de 190 litres, un circuit de chauffage et un ballon tampon de 16 litres. Le tout est raccordé dans l’unité pour limiter l’emprise de l’appareil et sa hauteur (190 cm, soit 20 cm de moins que les modèles standard).

Enfin, la troisième solution, exclusive en France et idéale pour la rénovation, est une colonne tampon ECS de 70 litres, raccordée directement au circuit de chauffage. Ses avantages sont multiples, avec notamment la possibilité de réaliser et réguler indépendamment 2 circuits de chauffage avec des radiateurs et un plancher-chauffant par exemple.

L’interface tactile en couleur est facile à piloter, et peut être installée à distance, dans le salon par exemple. Elle donne accès à l’état des différents circuits et se connecte aux thermostats sans fil via la passerelle de connectivité CR20RF. En option, la passerelle K 30 RF permet le pilotage complet de la PAC sur smartphone via l’appli Home Com Easy.

Une perception psycho-acoustique réduite

Le volet acoustique a été spécialement travaillé par Bosch Home Comfort. Ainsi, l’unité extérieure peut être installée au plus près des habitations, grâce à sa faible puissance acoustique de 40 à 42 dB (selon la norme EN 12102) et à son niveau sonore de 32 à 34 dB à 1 mètre. En outre, un diffuseur, intégré devant le ventilateur, rend ce dernier invisible. Cela a pour effet de réduire la perception psycho-acoustique : ne pas voir le ventilateur tourner procure le sentiment que l’appareil n’est pas en fonctionnement…

Enfin, pour les installateurs, la PAC Compress 5800 AW est simple et rapide à installer. La liaison hydraulique entre les deux unités ne nécessite pas de manipulation de fluide frigorifique. Le Plug & Play et tous les accessoires déjà intégrés évitent les raccords complexes. Un système de sangles de levage pour l’unité extérieure (143 kg) permet de la soulever facilement.