Des matériaux et des technologies durables pour la ville de demain

Au centre de l’Europe, l’Autriche profite d’un tissu actif d’entreprises expérimentées pour mettre en valeur ses traditions séculaires et ses ressources naturelles. Grâce à l’appui des universités technologiques du pays et au soutien de l'offensive d'internationalisation « go-international » (une initiative conjointe du Ministère fédéral du Numérique et de l’Attractivité économique et de la Chambre économique fédérale d’Autriche) des PME innovantes sont aujourd’hui à même de revisiter les techniques de construction éprouvées et de les exporter tout autour du globe pour construire la ville de demain.

Les matériaux naturels et traditionnels sans cesse revisités

Les matériaux et techniques de construction issus des cultures locales et de la forêt autrichienne s’avèrent plus que jamais appropriées à l’édification d’une ville décarbonée. Le matériau bois est mis en valeur par les architectes comme par les industriels, il est utilisé pour la structure ou l’enveloppe des bâtiments et se prête naturellement à la préfabrication. Des entreprises comme KLH Massivholz GmbH, Binderholz ou Hasslacher/Norica Timber produisent ainsi des composants en bois lamellé-collé et lamellé-croisé. Ces éléments structurels et ces panneaux sont parfaitement adaptés aux règlementations et aux exigences techniques de la construction d’immeubles de grande envergure qui se développe dans les villes européennes. Si la filière bois du Vorarlberg est souvent citée en exemple, cette région n’est pas la seule à encourager les solutions innovantes. Les entreprises autrichiennes savent profiter de toutes les ressources naturelles du pays, et particulièrement des matériaux issus de la filière agricole, comme les isolants en laine de mouton de la société Tobias Tumfart GmbH ou encore des produits à base de chanvre de la société Capatect Baustoffindustrie GmbH.

Avec la nécessité d’accroître les performances énergétiques des bâtiments, les matériaux d’enveloppe font l’objet d’innovations alliant tradition et haute technologie, avec des mises en œuvre novatrices. À Wopfing, non loin de Vienne, et aujourd’hui dans le monde entier, l’entreprise Baumit conçoit des solutions d’ITE hautement performantes en associant des isolants respirants à base de PSE à des enduits et des peintures organiques aux textures et aux couleurs inédites. On assiste au retour en force de la terre cuite, matériau naturel et recyclable par excellence, avec les briques monomur, très isolantes et une grande variété de systèmes de vêture. Ces derniers facilitent la mise en œuvre de l’isolation par l’extérieur et le déroulement de chantiers propres et secs.

Comme le rappelle Frédéric Didier, DG de Wienerberger France, « notre stratégie s’appuie sur trois piliers que sont la décarbonation des process industriels, le respect de la biodiversité et l’économie circulaire, grâce à des implantations locales, des échanges en circuit court et des produits revalorisables. Le groupe développe des solutions nouvelles pour valoriser la performance énergétique, la qualité de l’air et une architecture créative avec un matériau 100 % minéral, sain et naturel ». Ces matériaux naturels sont mis en valeur par des produits plus technologiques, comme les rupteurs de ponts thermiques Isitherm développés par Hutter & Schrantz AG- Deckensysteme, ou encore les menuiseries Bois Aluminium OPTIWIN de Freisinger Fensterbau, certifiées Passivhaus, qui allient le stockage du carbone à une très grande pérennité dans le temps.

L’approche globale, condition sine qua non de l’économie durable de la cité

L’efficience énergétique passe avant tout par une vision globale des concepts architecturaux : GIG Fassaden GmbH propose son expertise pour la conception de façades intelligentes, avec des structures allégées, des protections solaires efficaces et des systèmes de ventilations optimisés permettant de réguler la consommation d’énergie des locaux. Les vitrages de façade à cellules photovoltaïques intégrées, que développe Ertex solar à Amstetten avec des modules semi transparents, peuvent être associés à ces façades de nouvelle génération pour être raccordées aux systèmes d’immotique et à la GTC. Ces technologies durables sont aussi adaptées à la rénovation avec les solutions de façades actives solaires mises au point par GAP3 solution GmbH.

L’environnement est de plus en plus souvent au cœur des politiques urbaines et de la gestion des collectivités territoriales. Des nombreuses solutions favorisent ainsi une économie circulaire, que ce soit pour la gestion du cycle de l’eau, avec les stations de traitement biologique des eaux usées de BAAS Kläranlagen BAAS – Kläranlagen-Anton Schlatte, la gestion et la valorisation des déchets, avec les solutions de compostage mises au point par Compost Systems GmbH, ou encore la production d’énergie verte (biodiesel, biogaz) que permettent les centrales de AAT biogas technology. C’est dans ce continuum de technologies et de savoir-faire au service de la transition écologique que se dessine et se bâtit la ville de demain.

Contenu proposé par ADVANTAGE AUSTRIA