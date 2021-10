Des huisseries en pose tunnel pour blocs-portes paliers chez Malerba

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Malerba lance un nouveau système d’huisserie à visser pour pose tunnel permettant la pose des blocs-portes par les opérateurs de second-oeuvre.

Avec le nouveau système d’huisserie à visser pour pose tunnel, Malerba propose aux professionnels une nouvelle organisation sur les chantiers. En effet, les blocs-portes pose tunnel sont livrés sur le chantier après le coulage des voiles béton en version prêts à poser ou à peindre. Ainsi, leur installation se réalise par le second-œuvre. Cette nouvelle organisation sort l’approvisionnement des huisseries métalliques à bancher du chemin critique dans le planning d’un chantier, tout en permettant une pose rapide et un risque de non-conformité réduit. Avec cette gamme, « nous avons totalement repensé le bâti et son contre-bâti pour une installation toujours plus simple, plus rapide et plus économique, précise David Palmero, directeur commercial Malerba. Au-delà de ces 3 avantages, ce nouveau dispositif assure une meilleure maîtrise du planning du chantier, limite les risques d’erreur de définition des blocs-portes et aussi, et c’est très important, réduit les déchets sur site. Les blocs-portes sont livrés en une fois au lieu de deux, ce qui permet de réduire le transport et la volumétrie des emballages, sans parler d’un bilan carbone allégé ». Cette gamme de blocs-portes paliers pose tunnel comporte sept modèles bois, chacun étant constitué d’un vantail bois avec finition prépeinte ou stratifiée avec/sans décor avec une âme complexe, d’un bâti et contre-bâti métalliques avec vérins de réglage et d’un seuil suisse. Ces solutions présentent une résistance au feu EI30, qui se double d’un affaiblissement acoustique allant de 28 dB à 43 dB et d’une stabilité en ambiance différentielle selon les modèles. Pour personnaliser la porte d’entrée, le fabricant propose un large choix de serrures multipoints, A2P*, A2P**, A2P***, plinthe automatique, microviseur, etc.