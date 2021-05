Des finitions biosourcées pour accompagner le changement dans le bâtiment

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

Toujours soucieuse de limiter l’impact environnemental, la marque Blanchon lance une gamme de produits biosourcés. Une solution pour protéger les bois durablement et répondre aux nouveaux enjeux du secteur.

En 2004, avec le lancement de sa Ligne Qualité Environnement®, Blanchon accompagne déjà les professionnels dans une démarche HQE. Et quinze ans après, ces produits comptent parmi les meilleures ventes du marché !

Aujourd’hui, la marque continue d’innover en introduisant des matières premières biosourcées dans la formulation de trois produits incontournables pour la protection du bois.

Une suite logique pour le précurseur des finitions bois en phase aqueuse !

DATES CLÉS BLANCHON

• 1832 : ouverture de la manufacture Blanchon

• 1987 : première formulation en phase aqueuse par Blanchon

• 2002 : inauguration d’une usine dédiée à la fabrication de produits en phase aqueuse

• 2009 : premier produit biosourcé

L’expert de la protection bois ouvre la voie du biosourcé

Blanchon se positionne comme le partenaire des professionnels de la construction ; et la marque est reconnue depuis des années pour son sérieux et la qualité de ses produits. Ces derniers respectent les contraintes métier et les normes en vigueur : fabrication sans rejet, taux de COV réduit au strict minimum, protection durable du bois, durée de chantier limitée…

Et dans la nouvelle gamme biosourcée, l’huile parquet, le vitrificateur parquet et la lasure très longue durée sont testés selon la norme NF EN 16640, le futur référentiel de la filière peinture pour évaluer le pourcentage de biosourcé des matériaux lors appels d’offres publics. L’opportunité pour les professionnels du bâtiment de répondre aux nouvelles exigences du marché et de participer au changement initié par les pouvoirs publics.

HUILE ENVIRONNEMENT : conserve et valorise l’aspect naturel des bois : parquets, escaliers, boiseries, plans de travail. Anti-poussière, anti-jaunissement ;

application facile au rouleau ;

parquet huilé-fini en une demi-journée sans lustrage ;

sans lustrage ; sans odeur ;

82 % d’ingrédients naturels minéraux et biosourcés.

VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT : sublime protège toutes les essences de bois parquets et escaliers. Haute résistance chimique aux passages répétés ;

grand confort d’application pensé pour les professionnels ou amateurs exigeants ;

apporte une belle nuance chaleureuse au bois ;

au bois ; aspect satiné, mat ou ultra-mat ;

78 % d’ingrédients naturels, minéraux et biosourcés.

LASURE TRÈS LONGUE DURÉE ENVIRONNEMENT : protège durablement les bois extérieurs. Microporeuse, hydrofuge, résistante aux UV ;

consistance gélifiée : idéale pour les surfaces verticales ;

; grand confort d’application ;

84 % d’ingrédients naturels, minéraux et biosourcés.

Une démarche responsable globale pour transformer le marché

Avec cette nouvelle gamme, Blanchon offre une réponse viable face à l’urgence climatique. Ces produits sont formulés à base de matières naturelles comme l’huile de soja, de colza ou de ricin. Une conception qui permet réellement et directement de réduire l’impact sur la santé et sur l’environnement :

utilisation de matières renouvelables : réduit notre dépendance aux ressources fossiles ;

: réduit notre dépendance aux ressources fossiles ; matières biodégradables : limite la production de déchets ;

matières disponibles en grande quantité sans conflit d’usage avec d’autres filières ;

des produits conçus et fabriqués en France.

Un nouvel avenir se dessine pour les chantiers et les travaux de finition ! Les lieux de vie deviennent plus sains pour ceux qui les habitent mais aussi pour ceux qui les rénovent.

L’allié des professionnels : la performance au service de l’esthétique

La prise en compte des enjeux de santé et environnementaux est capitale chez Blanchon, mais la qualité reste la priorité dans la fabrication. Parce que les professionnels de la construction sont très exigeants, la marque est en recherche constante de performance et d’innovation pour s’adapter à leurs besoins et les aider à réussir leur chantier.

Les produits sont élaborés et testés pour résister aux variations dimensionnelles du bois et aux sollicitations comme les chocs, l’abrasion, les intempéries et les changements de température.

Les produits biosourcés de la Ligne Qualité Environnement® sont également pensés pour une mise en œuvre simplifiée. Ils s’appliquent facilement et leur temps de séchage est maîtrisé pour permettre une remise en service rapide.

Enfin, le sain et la performance sont indissociables du beau ! Les produits Blanchon respectent et protègent le bois tout en le sublimant. Les produits biosourcés présentent une large palette de teintes et d’aspects pour satisfaire tous les besoins.

La Ligne Qualité Environnement®, c’est la promesse de chantiers réussis qui conjuguent performance, santé et environnement.

