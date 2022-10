Des FDES collectives pour les façades rideaux

La construction se décarbone et le monde de la conception a besoin d'outils de mesure, produit par produit. C'est à cela que servent les fiches de données environnemenales et sanitaires (FDES) que vient de publier le SNFA pour les façades rideaux. Ces documents, établis selon des exigences normatives précises, remplacent les valeurs par défaut contenues dans les moteurs de calcul de la RE 2020, moins favorables en termes d'empreinte carbone. Les FDES du SNFA intègrent en effet la démarche Alu+C-, qui vise à améliorer de façon continue le bilan carbone de l'aluminium. Ces fiches concernent les façades rideaux cadre (de 50 à 75 % de surface vitrée et de 76 à 100 % de surface vitrée), ainsi que les façades rideaux grille, dans les mêmes proportions de vitrage. Elles rejoignent la base Inies, qui centralise les FDES.

Les fabricants restent libres de réaliser des FDES individuelles pour leurs produits, ce qu'ils font généralement quand leurs performances d'entreprise sont supérieures à celles de la moyenne de la filière.