Des éoliennes flottantes dans le Golfe du Lion fin 2023

Ocean Winds et la Banque des Territoires, actionnaires du projet des Éoliennes flottantes du golfe du Lion (EFGL), viennent de prendre la Décision Finale

d’Investissement, engageant la construction de 3 éoliennes flottantes de 10 MW en Méditerranée.

Après cinq années de développement, Ocean Winds (joint venture dédiée à l'éolien en mer, créée et détenue à 50/50 par EDP Renewables et Engie), et la Banque des Territoires ont pris la Décision Finale d’Investissement (DFI) pour le projet pilote Éoliennes flottantes du golfe du Lion (EFGL) qui prévoit la construction et l’exploitation de 3 éoliennes flottantes de 10 MW, à plus de 16 km au large de Leucate (Aude) et Le Barcarès (Pyrénées-Orientales).

Depuis 2017, les équipes en charge du projet ont notamment mené les études sur l’environnement, défini le projet avec les acteurs locaux et le public, sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, obtenu les autorisations administratives, réalisé les études d’ingénierie détaillée du flotteur avec la turbine, validé la certification de l’ensemble, et enfin mis en place le financement du projet.

La Décision Finale d’Investissement va permettre de signer les contrats avec les principaux partenaires industriels

et financiers et de lancer la phase de construction du projet. Cette dernière verra se succéder l’approvisionnement des matériaux puis la fabrication des sous-ensembles qui convergeront ensuite, mi-2023, vers Port-La Nouvelle pour leur assemblage final.

Couvrir les besoins de 50 000 personnes

Viendront, ensuite, la pré-installation des ancrages et le remorquage en mer des ensembles éolienne-flotteur pour une mise en service fin 2023, pour une durée d’exploitation de 20 ans.

En captant les vents réguliers et soutenus du large, les éoliennes du projet EFGL, les plus puissantes jamais installées sur un flotteur, couvriront à elles seules les besoins annuels en électricité de plus de 50 000 habitants du littoral, soit l'équivalent de la ville de Narbonne.