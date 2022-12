Des dérogations indispensables pour construire la ville sur la ville

Les premiers usagers des dérogations prévues dans le Code de l'urbanisme sont les promoteurs. Face aux contraintes économiques et à la raréfaction du foncier, les promoteurs doivent être inventifs pour sortir des projets vertueux et correspondant aux attentes des habitants et des collectivités. L'une des solutions est de réhabiliter des bureaux obsolètes ou des bâtis anciens. Mais réhabiliter n'est pas le même processus que construire ex nihilo. Si l'usage des dérogations peut être intéressant pour de la promotion « classique », il est indispensable pour des opérations de réhabilitation complexe, comme l'explique Éric Barbarin, directeur général de Nexity Patrimoine & Valorisation.