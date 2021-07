Des chantiers de végétalisation et de réhabilitation des cours pour trois écoles avignonnaises

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Valider Valider

Les travaux de végétalisation des cours de récréation des écoles ont commencé à Avignon. Ils concernent cette année les écoles Scheppler, Amandier et Saint-Gabriel.

La Ville d’Avignon (Vaucluse) s’est engagée, en 2020, dans une démarche de végétalisation et de réaménagement de ses cours d’école. Plusieurs établissements ont ainsi fait l’objet d’une proposition en vue d’une expérimentation. Parmi eux, les écoles Scheppler, Amandier et Saint-Gabriel sont les premières à bénéficier du chantier. Les travaux de débitumisation (enlèvement du mélange d’hydrocarbures utilisé comme revêtement de sol) et de végétalisation des cours de ces trois écoles pilotes viennent de débuter, pour finir en septembre 2021.

Ce projet de végétalisation des cours de récréation consiste en la désimperméabilisation d’une partie des revêtements de sol. Cette opération est nécessaire pour une meilleure gestion des eaux pluviales et un meilleur confort thermique. Le projet s’inscrit dans le cadre du plan canicule des établissements scolaires avignonnais.

L’ensemble des travaux dans les trois écoles est estimé à 600 k€.