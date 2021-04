Des artisans créent leur showroom : Patrice Giraud, multi-spécialiste, voit grand

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Chauffage Supprimer Electricité Supprimer Agencement intérieur Supprimer Artisan carreleur Supprimer Artisan plaquiste Supprimer Artisan plombier Supprimer Moi, artisan Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Vienne Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour les artisans, créer un showroom pour compléter son activité est un investissement important. Ce site commercial tient lieu d’espace de démonstration, qui sert à conquérir de nouveaux clients ou à se diversifier. Mais attention à bien en maîtriser toutes les contraintes, n’est pas commerçant qui veut. Patrice Giraud, gérant de Giraud Serge & Fils, entreprise multi-spécialisée (chauffage, sanitaire, électricité, conception de cuisines, salles de bain, aménagement intérieur, etc.) à Savigné dans la Vienne, nous fait part de son expérience.

« C’est après avoir repris l’entreprise familiale avec mon frère en 1999 qu’un showroom a été créé. Le bâtiment a été agrandi à plusieurs reprises, ce qui se justifie en zone rurale, pour que les clients choisissent sans devoir se déplacer dans de grandes villes. Après avoir scindé les activités avec mon frère, je suis resté au même endroit. Le showroom de 650 m² expose des cuisines, des salles de bains, du carrelage, de la faïence. Depuis septembre 2020, j’ai installé une petite maison connectée avec salon, cuisine et salle à manger. Ce showroom compte trois commerciaux et joue un rôle vital : il permet de réaliser de la valeur ajoutée. Si deux cuisines sont vendues par mois, il n’est pas rare que chaque projet atteigne 20 000 € avec la plomberie et l’électricité.

Depuis l’an dernier, j’ai construit un nouveau bâtiment en face du premier avec un showroom pour les poêles à bois ou granulés et les cheminées. Ce lieu de 150 m² a plusieurs avantages : il est sur l’axe passant Niort-Limoges, répond à une demande dans l’air du temps, élargit la gamme, donc la clientèle, qui n’est pas la même que dans le premier showroom. Sur ce second site, j’ai une concession du fabricant Jotul, ce qui n’empêche pas de présenter des produits spécifiques d’autres marques.

Côté fabricants, je bénéficie de prix d’achat, mais j’achète tout ! Une cuisine en exposition est quasi invendable, ce qui relativise ces remises. Si besoin, je peux être accompagné par les industriels dans la mise en œuvre et la décoration. Le bilan est positif, et je vais recruter un responsable du SAV, un ramoneur, un commercial, un menuisier agenceur. Tout l’intérêt du showroom réside dans la possibilité de proposer des prestations complètes et d’étoffer les plannings. »