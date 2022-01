Des aménagements dans les quartiers du cœur d’Antibes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La commune d’Antibes poursuit sa transformation. Divers aménagements sont programmés en centre-ville.

La commune d’Antibes (Alpes-Maritimes) est engagée dans divers programmes visant la requalification de ses espaces publics et l’amélioration du cadre de vie de son territoire. En ce sens, différentes opérations d’aménagement sont réalisées depuis le début de l’année dans plusieurs secteurs.

En centre-ville, des travaux significatifs sont lancés. Côté remparts, un square s’apprête à voir le jour sur la promenade Amiral-de-Grasse. Un vaste jardin et un espace piéton en pavés de terre cuite y seront créés pour remplacer l’actuel square Victor-Hugo. En accord avec l’architecte des Bâtiments de France, le futur espace comprendra un théâtre végétalisé et rehaussé de gradins en pierre calcaire avec des assises en bois. Il offrira une vue sur la mer et sur le cap d’Antibes. Cet aménagement nécessite le déplacement des stationnements dans un périmètre proche. Les travaux ont commencé en décembre dernier.

Un nouvel escalier sera, en outre, créé côté Safranier. Il permettra de desservir la place depuis l’impasse de la Tourraque. Enfin, présenté en réunion de concertation, le projet d’aménagement du secteur Vauban-Macé se concrétise. Ce programme prévoit la requalification des voies Reibaud et Vauban ainsi que l’aménagement du parvis de l’école Guynemer et de l’îlot Pasteur.