Des agences très spéciales

Pour les amoureux de l'espace que sont les architectes, le choix d'un lieu d'exercice n'est - on s'en doute - jamais tout à fait anodin. A l'instar des « maisons d'écrivains », telle celle de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, de Pierre Loti à Rochefort ou de tant d'autres, les agences d'architecture captent et reflètent une part de l'âme de ceux qui les ont créées et qui y travaillent. Site d'implantation, disposition des lieux, aménagement, affiches, objets, etc. tendent un miroir fidèle à leurs fondateurs et nous parlent à mots couverts, sous le voile de l'allégorie, des « valeurs » qu'ils entendent défendre, de leur positionnement sur la scène des acteurs de la construction, des rapports qu'ils entretiennent avec leurs commanditaires, leurs partenaires et leurs collaborateurs.

Si toutes les agences sont uniques, certaines sont banales, mais d'autres apparaissent plus singulières, littéralement habitées par la personnalité de leur(s) créateur(s), d'où émane une véritable « image de marque » tout à la fois emblématique et indissociable de la pratique professionnelle qu'ils mettent en œuvre.

Ici, des aménagements hybrides, mi-lieu de travail, mi-lieu de vie, où d'impeccables plateaux voisinent avec l'idée d'une remuante maisonnée ; là, un fouillis végétal luxuriant où des serres horticoles se font salles de réunion ; ailleurs, dans la ruralité austère d'un village de Haute-Saône (lire p. 26) que son propriétaire ausculte et répare depuis des décennies, une solide bâtisse méticuleusement rénovée, accolée à un ancien corps de ferme…

Les agences d'architecture finissent par ressembler à ceux qui y œuvrent, à moins que ce ne soit l'inverse.

Acceptons-en l'augure. Et pour qui sait regarder et écouter, toutes nous racontent une histoire…