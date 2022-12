Dérogations utiles et nécessaires en matière de stationnement

Dès 1957, le Code de l'urbanisme conditionne la délivrance du permis de construire à la réalisation d'aires de stationnement privé correspondant aux besoins de l'immeuble à construire, selon la formule de l'époque. En 1957, la voiture se démocratise. Nombreux sont les ménages qui en possèdent au moins une. Il faut donc que la ville s'adapte à cet afflux. Mais, soixante-cinq ans plus tard, le contexte n'est plus le même. Le souhait de certains d'opter pour une mobilité plus douce, le prix du carburant et l'urgence climatique font que, désormais, la voiture n'est plus, pour de plus en plus de Français, la mobilité première. La ville doit alors s'adapter pour faire de la place aux mobilités douces.