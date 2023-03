Dérogations aux règles de hauteur et bonus de constructibilité : l’arsenal réglementaire entre en vigueur

Le décret d’application de la loi Climat et résilience qui permet aux constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale de déroger aux règles de hauteur définies par les PLU est publié. Il encadre les dérogations dans la limite de 2,5 mètres au-dessus de celle autorisée par le règlement. Le texte modifie également les critères d’exemplarité énergétique et environnementale définis par le Code de la construction et de l’habitation. Un arrêté complète ce dispositif et précise les exigences techniques à atteindre en la matière.