Dernières promotions pour l'Opération eau froide de Wilo

Plus que trois semaines pour profiter de l’Opération eau froide de Wilo. Les installateurs peuvent valoriser leurs achats de solutions pour les eaux claires et les eaux usées avec des bonus de points et des cadeaux.

Pour cette deuxième saison des super-héroïnes Wilo, deux rendez-vous sont prévus dans l’année : le premier, Opération eau froide, s’achève le 31 juillet. L’opération donne accès au programme de fidélisation Club Xperts de Wilo, avec un cadeau de bienvenue et des bonus de points dans la boutique cadeaux. De plus, pour un produit eau froide acheté, les artisans reçoivent un chèque cadeau de 30 € et 500 points Club Xperts. Et pour 10 produits achetés, Wilo offre une trottinette électrique et 5 000 points Club Xperts. L’inscription se fait en quelques minutes sur operation-eaufroide.promo. Le second rendez-vous de l’année, Opération Eau Chaude, débutera à la rentrée, dès le 1er septembre.