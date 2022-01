Dernière phase pour la réhabilitation des ponts Nelson-Mandela

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier de rénovation des ponts Nelson-Mandela entre dans sa troisième et dernière phase. Ces travaux se dérouleront jusqu’au printemps 2023.

Depuis août 2020, les ponts jumeaux Nelson-Mandela, reliant Charenton-le-Pont et Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), font l’objet d’importants travaux de restauration et de réaménagement. Rappelons que ce chantier est effectué en trois étapes. La première portait sur la rénovation du pont dans le sens de Charenton-le-Pont vers Ivry-sur-Seine, et consistait en l’aménagement d’une piste cyclable et de nouveaux trottoirs. La deuxième, achevée ce mois-ci, se concentrait sur l’autre pont, dans le sens d’Ivry-sur-Seine vers Charenton-le-Pont, et portait sur la pérennisation des pistes cyclables bidirectionnelles, soumises à expérimentation avant le démarrage des travaux.

La troisième et dernière phase, débutée le 17 janvier 2022, concerne la construction d’une rampe d’accès de 200 mètres destinée aux vélos et aux piétons du côté de Charenton-le-Pont. Cette structure, haute de 8 mètres, sera répartie sur trois niveaux et reliera le pont avec le quai du Halage. Elle connectera plusieurs itinéraires cyclables, dont le Réseau express régional vélo (RER V). La rampe sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Les travaux de cette dernière phase prendront fin d’ici au printemps 2023.