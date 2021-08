« Dernière » demande en mariage de Vonovia à son concurrent Deutsche Wohnen

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Allemagne Supprimer Logement Supprimer Valider Valider

Le géant allemand de l'immobilier vient de formuler sa troisième offre publique pour racheter le numéro deux national. Objectif : former le premier groupe européen du logement.

Si mariage il y a, celui-ci sera le fruit d'un ultimatum... Le géant allemand de l'immobilier Vonovia, connu en France pour avoir racheté, via la Foncière Vesta, 4 000 logements à la SNCF, a lancé ce lundi 23 août sa « meilleure et dernière » offre publique pour racheter son concurrent Deutsche Wohnen, valorisé à plus de 19 Mds €. « Une augmentation du prix est exclue », tout comme une nouvelle tentative en cas d'échec, explique le groupe dans un communiqué.

Avant l'été, les deux acteurs avaient assuré que leur union était sur la bonne voie afin de former le premier groupe européen du logement gérant 500 000 unités. Ils annonçaient même pouvoir bouclé l'opération avant fin août. La date limite est désormais fixée au 20 septembre.

Première tentative en 2016

Vonovia propose cette fois-ci 53€ par action. C'est 1€ de plus que lors de la précédente opération, qui a échoué fin juillet faute d'avoir convaincu assez d'actionnaires. Le taux d'acceptation final n'avait atteint que 47,62 %, moins que les 50 % nécessaires pour la réussite de l'opération. Le seuil d'acceptation reste fixé à 50 % pour la nouvelle offre.

La première tentative remonte à 2016. Deutsche Wohnen s'était alors opposé au mariage, estimant trop bas le prix proposé.

Ces grands fonds immobiliers jouent un rôle de premier plan dans le marché allemand, mais à Berlin, où son parc de logements est concentré, Deutsche Wohnen souffre d'une image peu reluisante de spéculateur qui alimente la hausse des prix. Vonovia et Deutsche Wohnen « continuent de penser qu'une fusion des deux sociétés est judicieuse d'un point de vue stratégique et sociétal », selon le communiqué.