«Depuis les élections, les demandes de conseil des équipes municipales ont explosé», Laurence Morice, directrice du CAUE 62

Dans un contexte de crise sanitaire couplé à l’arrivée de nouvelles équipes municipales en quête d’accompagnement pour leurs projets, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Pas-de-Calais a décidé d’innover. En février 2021, pour accompagner les élus et techniciens dans leurs leurs projets il publiait notamment une première vidéo d’une série intitulée « Regard sur ». A la tête de l’organisation, l’architecte et urbaniste Laurence Morice revient pour Le Moniteur sur cette initiative et sur l’actualité du Conseil en cette période particulière.