Depuis le Jura, Bonglet s’affirme comme un leader national du second œuvre

A coup de croissances internes et externes, le discret groupe familial Bonglet s’est hissé, depuis son fief du Jura, parmi les principales entreprises françaises de second œuvre en élargissant la carte de ses implantations au reste de la Bourgogne-Franche-Comté et aux régions voisines, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est.