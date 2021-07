Déplacements : une première section de piste cyclable aménagée entre Nice et Monaco

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

Une nouvelle piste cyclable va être créée entre Nice et Monaco. La première tranche des travaux s’achèvera le 30 juillet 2021.

La Métropole Nice-Côte d’Azur aménage une nouvelle piste cyclable pour la liaison entre Nice (Alpes-Maritimes) et Monaco. La première section devrait s’achever d’ici le 30 juillet prochain. Elle consiste en la création d’une voie cyclable et sécurisée de 4,5 km passant sur les boulevards Carnot, Maeterlinck et Princesse-Grâce-de-Monaco, pour relier le port de Nice et Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

Les travaux incluent la réparation des bordures et des ouvrages d’eaux pluviales, la construction d’une bande de séparation et la réfection de la chaussée sur plusieurs parties de la future piste cyclable.

Le chantier est réalisé dans le cadre du plan vélo de la Métropole Nice-Côte d’Azur baptisé « Nissa Bicyclette ». Ce programme prévoit l’aménagement de 160 km de pistes cyclables, dont 75 à Nice, d’ici 2026.