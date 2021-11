Dény Security lance un logiciel en ligne de gestion des contrôles d'accès

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

La mise à jour en temps réel des organigrammes de contrôle d’accès est essentielle pour maintenir un niveau de protection optimale, notamment pour les sites à forte implication sécuritaire. Pour simplifier cette tâche, Dény Security propose le logiciel Logiclés.

Afin de simplifier la gestion des organigrammes d’accès et des trousseaux de clés, Dény Security propose Logiclés, un logiciel accessible en ligne sur www.deny-security.com depuis un ordinateur ou un smartphone. A partir d’un accès sécurisé, les gestionnaires de sites peuvent ainsi consulter leur organigramme, changer les désignations des accès et des passes, administrer des habilitations en indiquant les personnes autorisées à commander des passes et des clés, et en retrouver l’historique. Toutes les modifications effectuées sont validées en temps réel par le service dédié de Dény Security, et un organigramme téléchargeable mis à jour est immédiatement disponible en format Excel ou Acrobat. Logiclés permet également de gérer l’ensemble des trousseaux en attribuant des clés et passes aux utilisateurs autorisés, en leur délivrant un accessoire (télécommande…), en précisant une date de retour souhaitée avec la possibilité de créer une fiche de détention de trousseau et/ou un bon de remise. En cas de non restitution, une alerte est alors automatiquement envoyée par mail et SMS. Avec ce logiciel, les gestionnaires ont également accès à un historique de tous les déclenchements de chaque clé.