Dény Security (groupe DOM) lance sa plateforme de commande, DényOnline.com

Leader français de l’organigramme de clé et du contrôle d’accès, Dény Security équipe un grand nombre de sites en France et dans le monde avec ses solutions de verrouillage destinées à assurer une condamnation sécurisée et une bonne circulation des flux humains autorisés. Afin de permettre à ses clients gestionnaires d’établissements recevant du public (hôtels, hôpitaux, aéroports, infrastructures culturelles, scolaires...) de passer et suivre leurs commandes de produits en toute autonomie, le fabricant propose désormais la plateforme Dény Online.

Une commande facilitée et sécurisée

Avec sa navigation fluide et intuitive, le nouveau service Dény Online est accessible sur le site Internet denysecurity.com par une ou plusieurs personnes d’une même société de façon totalement sécurisée, chacune disposant de son propre identifiant et mot de passe.

Après inscription préalable à la première visite, les utilisateurs ayant déjà un compte auprès de Dény Security peuvent alors, à tout moment et en un rien de temps, enregistrer une nouvelle commande des produits suivants :

- clés et cylindres (à profil Dény ou européen), boîtes à clé et cadenas,

- cylindres électroniques Optimal Lock (badges et batteries compatibles) mais aussi de serrures électromécaniques à mortaiser Elyte,

- produits issus de la gamme mécanique (serrure 1 point verticale à mortaiser série 11860 et ses dérivés, serrure en applique à pêne dormant seul série 12185)

- serrures anti-panique et modules extérieurs de la gamme éO.

Archivage et suivi des commandes inclus

Le portail offre également la possibilité de consulter l’intégralité de l’historique des commandes (en cours ou passées en dehors de la plateforme) et d’accéder au suivi des livraisons pour contrôler leur expédition et visualiser le document du transporteur. Facile à utiliser, la plateforme Dény Online garantit une rapidité de traitement des commandes effectuées grâce à une alerte instantanée en cas d’erreur de saisie, telle qu’un mauvais numéro d’organigramme, ou d’information manquante. Enfin, dès la page d’accueil, les clients de Dény Security peuvent aisément retrouver leurs solutions de verrouillage favorites, effectuer une commande express à partir d’une référence produit ou encore télécharger de la documentation (plaquettes, brochures...).