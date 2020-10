Déménager à Paris : les solutions pour bien gérer

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Conjoncture Supprimer Valider Valider

Plus de 3 millions de Français déménagent chaque année, selon une étude récente : si les plus de 50 ans préfèrent les petites agglomérations, les moins de 30 ans optent pour les grandes villes et plus spécifiquement pour Paris. Le défi est alors de réduire les coûts au maximum.

Des solutions pour minimiser les coûts

Si le prix moyen d'un déménagement dans la capitale est de 1 000 à 2 500 euros pour un studio et de 2 500 à 3 000 euros pour un appartement de 4 à 5 pièces, les coûts varient selon les méthodes employées et les professionnels contactés. L'opération reste cependant coûteuse et doit être programmée assez longtemps à l'avance. Ce fait avéré explique pourquoi de nombreux particuliers décident d'agir seul en louant une camionnette, un trafic ou un autre utilitaire. Ces véhicules spacieux se conduisent facilement puisque ceux dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes ne nécessitent qu'un simple permis B.

De plus en plus fréquente, la location d'utilitaires à Paris aide à déménager cartons et petits meubles : une aubaine pour ceux qui ont un budget réduit.

Quel utilitaire louer pour réussir son déménagement ?

Louer un utilitaire facilite tout déménagement en zone urbaine, comme en zone rurale. A Paris, les agences sont nombreuses dans chaque arrondissement. L'avantage est de pouvoir louer son véhicule près de son lieu de déménagement et le rendre dans une agence à côté de son nouveau lieu de vie, sans frais supplémentaires.

La location à l'heure, à la journée ou à la semaine d'un fourgon reste économique avec un tarif plutôt bas et ajusté aux besoins. Chaque enseigne de location décide évidemment des conditions d'utilisation et des pénalités en cas de détérioration du véhicule. Souscrire une assurance peut être obligatoire, sachant que plusieurs formules sont généralement proposées pour être bien couvert en toutes circonstances.

Quelles autres solutions pour moins payer ?

Louer un utilitaire à Paris au mois est envisageable lorsque des travaux doivent être réalisés dans une maison ou un appartement. Ce véhicule, bien adapté aux besoins des particuliers, peut aussi bien transporter des meubles que des éléments sanitaires et des sacs de ciment. Le coût reste moins élevé que la livraison à domicile par transporteur et « faire soi-même » évite d'attendre indéfiniment son matériel.

La richesse de la flotte de véhicules utilitaires des agences de location permet en outre de trouver le volume idéal sans modifier ses habitudes : boîte électrique ou manuelle, diesel ou essence, marques françaises ou étrangères... Le choix est vaste.

Emménager dans la capitale représente un budget : avec des loyers encadrés mais toujours en hausse, Paris reste la ville la plus chère de France. Pour leurs travaux et déménagements, les plus débrouillards optent pour des solutions B to C et privilégient la location de matériel et non l'achat.

Contenu proposé par ADA.