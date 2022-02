Demathieu Bard s’engage dans le ciment décarboné avec Hoffmann Green

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Développement durable Supprimer Matériaux de construction Supprimer Ciment Supprimer Entreprises Supprimer Demathieu Bard Supprimer Hoffmann Green Cement Technologies Supprimer Moselle Supprimer Vendée Supprimer Empreinte carbone Supprimer Valider Valider

Le groupe de construction et d’immobilier conclut un accord de fourniture de trois ans avec la société vendéenne.

Demathieu Bard va désormais construire avec un ciment décarboné siglé Hoffmann Green Cement Technologies. Le groupe de construction basé à Metz (Moselle) et la société de Bournezeau (Vendée) ont annoncé, lundi 28 février, la signature d’un accord pour la fourniture pendant trois ans de la seconde au premier d’un « ciment décarboné sans clinker », issu des technologies H-UKR et du ciment H-IONA de Hoffmann Green Cement Technologies.



« Ce partenariat avec engagements de volumes matérialise la volonté des deux entreprises de promouvoir la construction de bâtiments éco-responsables performants », indiquent les signataires. Il permet à Demathieu Bard (3 800 salariés et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2020) de franchir une étape majeure dans son adaptation à la RE 2020. Son partenaire vendéen revendique une empreinte carbone divisée par six par rapport à des ciments traditionnels, grâce à un procédé de production à froid sans clinker et sans impact sur le processus classique de fabrication du béton.